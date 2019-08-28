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وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن.. صورة



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شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها في صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان تيم حسن.

وفاء نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصورة وهي تحتضن زوجها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهور وفاء الكيلاني وزوجها الفنان.
يذكر أن تيم حسن احتفل في مايو 2017، بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زواجه منها.


صور الثنائي انتشرت وقتها بسرعة كبيرة، وتفاجأ الجمهور من زواج وفاء من تيم حسن، وتبين بعد ذلك أن هناك قصة حب بينهما نشأت قبلها بشهور، وانتهت بالزواج.


وقد ارتبط تيم حسن من قبل بالفنانة ديما بياعة، وأنجب منها ولدين، ولكنه بعد فترة انفصل عنها، كما انفصلت وفاء عن زوجها الذي ارتبطت به في بداية حياتها، وأنجب منه أيضا.


يشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “الهيبة 3” من إنتاج شركة “صباح إخوان” ومن بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب نجيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.




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