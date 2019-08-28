تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-28 11:52:13 حزب الله يتحدث عن توجيه ضربة مفاجئة إلى إسرائيل |  2019-08-28 11:50:35 ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر |  2019-08-28 11:10:01 استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة "الجزيرة" |  2019-08-28 11:07:30 خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية.. قصة حزينة |  2019-08-28 11:03:49 إندونيسيا .. أول حكم بالإخصاء الكيميائي في العالم ! |  2019-08-28 10:54:11 ضبط كمية مخدرات خطيرة مخبأة داخل شحنة أحذية على معبر كرم ابو سالم واعتقال سائق من رهط |  2019-08-28 10:45:47 الشرطة تنهي استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد وتقدم توصياتها |  2019-08-28 10:30:17 وزارة التربية والتعليم - 2,354 مليون طالبا منهم 556 الف طالبا من المجتمع العربي يفتتحون العام الدراسي الجديد |  2019-08-28 10:24:35 شجار عائلي في تل السبع وحرق سيارتين |  2019-08-28 10:11:44 فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال |  2019-08-28 09:30:29 امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا! |  2019-08-28 09:27:38 هندوراس تفتتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الأحد |  2019-08-28 09:26:52 داخلية غزة: كشفنا الخيوط الأولى لتفجيري القطاع |  2019-08-28 09:24:53 لأول مرة.. نجاح عملية إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر" |  2019-08-28 09:18:50 د. شادن سلامة من طرعان اول امرأة وطبيبة عربية تتولى ادارة قسم الطوارئ في مستشفى هداسا عين كارم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سان جيرمان: لن نتعجل بيع نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتعليق مقتضب بشأن التفاوض مع وفد برشلونة، حول بيع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وحاصرت وسائل الإعلام سيارة ليوناردو بعد الاجتماع للاستفسار عن موقف نيمار، ليرد المدير الرياضي لسان جيرمان "سنناقش الأمر بتأنٍ شديد".


ونقلت تقارير صحفية عديدة شعور مسؤولي البارسا بالتفاؤل بعد جلسة الثلاثاء لضم نيمار، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.


ولفتت إلى أن النادي الكتالوني عرض شراء نيمار مقابل 170 مليون يورو تسدد على قسطين، دون أي صفقة تبادلية بانتقال لاعب من برشلونة إلى صفوف الفريق الباريسي.




كلمات متعلقة

سان, جيرمان:, لن, نتعجل, بيع, نيمار,

تابعونــا

نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل 2019-08-28 | 11:05:35

بعد أن اشتد الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار دا سيلفا من باريس...

صورة.. مودريتش يحتفل بعامه السابع مع ريال مدريد صورة.. مودريتش يحتفل بعامه السابع مع ريال مدريد 2019-08-28 | 11:02:36

احتفل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالذكرى السابعة لانضمامه...

مفاجأة.. زيدان يغادر سفينة ريال مدريد مفاجأة.. زيدان يغادر سفينة ريال مدريد 2019-08-28 | 09:26:04

في تطور غير متوقع بشأن ريال مدريد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن المدير الفني...

نيمار يحسم قراره: سألعب لبرشلونة فقط نيمار يحسم قراره: سألعب لبرشلونة فقط 2019-08-27 | 20:46:00

حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، بعد جلسة جمعته...

رئيس برشلونة يجس نبض الخليفي لإتمام صفقة نيمار رئيس برشلونة يجس نبض الخليفي لإتمام صفقة نيمار 2019-08-27 | 18:12:57

تدخل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بشكل مباشر في مفاوضات التعاقد مع...

صورة - مبابي يتحدى إصابته برسالة قوية - أتطلع للعودة صورة - مبابي يتحدى إصابته برسالة قوية - أتطلع للعودة 2019-08-27 | 15:55:04

رفع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، راية التحدي رغم إصابته العضلية التي...

مفاجأة.. نيمار ربما ينضم رسميًا اليوم إلى برشلونة مفاجأة.. نيمار ربما ينضم رسميًا اليوم إلى برشلونة 2019-08-27 | 13:47:25

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع باريس سان...

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لوديتي تشيلي والمكسيك ميسي خارج قائمة الأرجنتين لوديتي تشيلي والمكسيك 2019-08-27 | 12:15:56

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، اليوم الاثنين، عن قائمة...

محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة نيمار محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة نيمار 2019-08-27 | 11:24:45

كشف تقرر صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، من أجل...

صفعة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم آخر في صفوفه صفعة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم آخر في صفوفه 2019-08-27 | 09:09:33

أعلن ريال مدريد اليوم ، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم بث مباشر تشيلسي ستوك مباراة دوري انجليزي ايام دامية حوادث طرق جرائم قتل مصرع مقتل دهسا اطلاق نار ام الفحم عبلين رهط اللد رومانيا المغار بيت جن أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية تحريض اعضاء المشتركة صورة مفبركة اسلحة سكين بلطة متفجرات الطيبي دمويشكري عواوده نائبا رئيس بلدية نتسيرت عيليت تعيين اتفاق رونين بلوت اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافمأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com