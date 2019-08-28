سان, جيرمان:, لن, نتعجل, بيع, نيمار,

وحاصرت وسائل الإعلام سيارة ليوناردو بعد الاجتماع للاستفسار عن موقف نيمار، ليرد المدير الرياضي لسان جيرمان "سنناقش الأمر بتأنٍ شديد".ونقلت تقارير صحفية عديدة شعور مسؤولي البارسا بالتفاؤل بعد جلسة الثلاثاء لضم نيمار، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.ولفتت إلى أن النادي الكتالوني عرض شراء نيمار مقابل 170 مليون يورو تسدد على قسطين، دون أي صفقة تبادلية بانتقال لاعب من برشلونة إلى صفوف الفريق الباريسي.

اكتفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتعليق مقتضب بشأن التفاوض مع وفد برشلونة، حول بيع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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