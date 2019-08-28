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مفاجأة.. زيدان يغادر سفينة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 في تطور غير متوقع بشأن ريال مدريد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان يسعى للرحيل عن النادي، والعودة للعمل في بلده فرنسا.



وكشف مانويل إستيبان رئيس تحرير صحيفة "أس" الإسبانية، أن زيدان "يعلم أن أيامه في ريال مدريد لن تطول".


وعاد زيدان أواخر الموسم الماضي إلى تدريب ريال مدريد، بعد أن رحل عنه في صيف عام 2018 بشكل مفاجئ، رغم أنه قاد الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.


وقال إستيبان في تغريدة على موقع "تويتر"، إن زيدان بات مؤمنا بأنه سيرحل عن "سانتياغو بيرنابيو"، بعد الهزة الكبيرة التي أصابت أداء الفريق نتيجة رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي قبل عام.


وأوضح إستيبان: "زيدان يعلم أن مستقبله ليس في ريال مدريد، وبالتالي هو بالفعل يريد العودة إلى فرنسا لتحقيق حلمه".


وأشار الصحفي المخضرم إلى أن زيدان (47 عاما) يأمل تولي تدريب باريس سان جرمان الفرنسي، خلفا للمدير الفني الحالي للفريق الألماني توماس توخل.


وبدأ ريال مدريد الموسم الجديد من الدوري الإسباني بقوة، إذ حقق فوزا بنتيجة 3-1 على سلتا فيغو، لكنه سرعان ما تعثر على أرضه أمام ريال بلد الوليد، حيث انتهى لقاؤهما في المرحلة الثانية بالتعادل 1-1.




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