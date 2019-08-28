تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-28 11:52:13 حزب الله يتحدث عن توجيه ضربة مفاجئة إلى إسرائيل |  2019-08-28 11:50:35 ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر |  2019-08-28 11:10:01 استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة "الجزيرة" |  2019-08-28 11:07:30 خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية.. قصة حزينة |  2019-08-28 11:03:49 إندونيسيا .. أول حكم بالإخصاء الكيميائي في العالم ! |  2019-08-28 10:54:11 ضبط كمية مخدرات خطيرة مخبأة داخل شحنة أحذية على معبر كرم ابو سالم واعتقال سائق من رهط |  2019-08-28 10:45:47 الشرطة تنهي استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد وتقدم توصياتها |  2019-08-28 10:30:17 وزارة التربية والتعليم - 2,354 مليون طالبا منهم 556 الف طالبا من المجتمع العربي يفتتحون العام الدراسي الجديد |  2019-08-28 10:24:35 شجار عائلي في تل السبع وحرق سيارتين |  2019-08-28 10:11:44 فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال |  2019-08-28 09:30:29 امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا! |  2019-08-28 09:27:38 هندوراس تفتتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الأحد |  2019-08-28 09:26:52 داخلية غزة: كشفنا الخيوط الأولى لتفجيري القطاع |  2019-08-28 09:24:53 لأول مرة.. نجاح عملية إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر" |  2019-08-28 09:18:50 د. شادن سلامة من طرعان اول امرأة وطبيبة عربية تتولى ادارة قسم الطوارئ في مستشفى هداسا عين كارم |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لأول مرة.. نجاح عملية إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكن فريق من العلماء في الولايات المتحدة من إعادة إنتاج شعاب مرجانية في المختبر للمرة الأولى، وهي خطوة مشجعة لإنقاذ "الحاجز المرجاني الأميركي العظيم" قبالة ساحل فلوريدا.



فقد استطاع باحثون من مركز أكواريوم فلوريدا للحفظ من إعادة إنتاج المرجان الأطلسي المهدد بالانقراض من خلال التفريخ المستحث، وهو تطور يمكن أن يمنع انقراض الحيد المرجاني في فلوريدا.


وقالت مسؤولة الأكواريوم آمبر ويتل لوكالة فرانس برس: "إنها المرة الأولى التي نستطيع فيها إنتاج الشعاب المرجانية الأطلسية في المختبر".


وأضافت "لقد أُنتجت شعاب مرجانية تعيش في المحيط الهادئ من قبل في متحف هورنيمان في لندن، لكنها المرة الأولى التي تنجح فيها هذه العملية لإنتاج شعاب أطلسية".


ونجحت عملية التكاثر عبر وضعها في بيئة تحاكي البيئة الطبيعية للشعاب المرجانية، من بينها شروق الشمس وغروبها ومراحل القمر ودرجة الحرارة المياه ونوعيتها.


وتتدهور الشعاب المرجانية في فلوريدا بسرعة بسبب تغير المناخ ومرض الأنسجة المدمرة، الذي ظهر في مياه الولاية الجنوبية الشرقية في العام 2014.


ويأمل العلماء في إنتاج شعاب مرجانية جديدة بغية تكاثرها من جديد.




كلمات متعلقة

لأول, مرة.., نجاح, عملية, إنتاج, شعاب, مرجانية, "في, المختبر",

تابعونــا

من هم أعلى القادة أجرا حول العالم؟ من هم أعلى القادة أجرا حول العالم؟ 2019-08-27 | 11:27:16

نشر موقع "بلومبيرغ" قائمة لقادة العالم الأعلى أجرا، في قائمة ضمت الرئيس الأميركي...

أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء 2019-08-27 | 09:29:30

أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على...

"هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي 2019-08-27 | 06:19:23

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تعد بمفاجأة لا يمكن...

دودة ضخمة تقطن في رأس صيني 30 عاما دودة ضخمة تقطن في رأس صيني 30 عاما 2019-08-26 | 15:55:34

كشف الأطباء عن السبب الذي أرق رجلا من مقاطعة جيانغتشي الصينية، وجعله يعاني من...

نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية 2019-08-26 | 13:50:13

أعلنت الباحثة إرنا فارس محدبوت من جامعة بيردانا في ماليزيا، أن على مستخدمي...

مأساة تحل بعروسين بعد زفافهما بدقائق. مأساة تحل بعروسين بعد زفافهما بدقائق. 2019-08-26 | 12:45:58

من المعروف أن أي شابين متحابين ينتظران بفارغ الصبر لحظة زفافهما ليبدآ حياة مشتركة...

أكبر رقصة "فولكلورية" في العالم بالمكسيك تدخل "غينيس" أكبر رقصة "فولكلورية" في العالم بالمكسيك تدخل "غينيس" 2019-08-26 | 11:30:51

دخلت أكبر رقصة "​فولكلورية​" في العالم، والتي شارك فيها 882 شخصاً، على أنغام...

بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر 2019-08-26 | 09:38:02

احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بزواج أصغر عروسين في مصر، بعد الضجة...

جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة 2019-08-26 | 06:45:59

اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...

على غرار غالاكسي نوت.. "آيفون" المقبل بـ"خاصية جديدة" على غرار غالاكسي نوت.. "آيفون" المقبل بـ"خاصية جديدة" 2019-08-23 | 13:27:20

كشفت تقارير تقنية، أن هواتف "آيفون" القادمة ستأتي مزودة بقلم صغير يجري وضعه على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتاطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام القدس مواجهات اعتقالات مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسالشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفامظاهرة قطرية حاشدة قلنسوة رفضا استنكارا جريمة هدم البيوت 11 بيتا مشاركة واسعة احتراق اشتعال النار بناية مبنى رئيس مجلس محلي جولس سلمان عامر اضرار جسيمة الطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستتمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com