د., شادن, سلامة, من, طرعان, اول, امرأة, وطبيبة, عربية, تتولى, ادارة, قسم, الطوارئ, في, مستشفى, هداسا, عين, كارم,

تم مؤخرا تعيين د.شادن سلامة (ام ل 3 اطفال ) من مواليد قرة طرعان , مديرة لقسم الطوارئ في مستشفى هداسا عين كارم .

وبهذا فان د.شادن تصبح اول إمراة طبيبة عربية من البلاد تتولى ادارة قسم الطوارئ في مستسفى هداسا عين كارم في مدينة القدس .وكانت د.شادن قد تخرجت من الجامعة العبرية في القدس وتخصصت في الطب الباطني ومن ثم درست الماجستير في إدارة النظم الطبية وحازت على عدة شهادات تقدير كمتخصصة متميزة ومحاضرة متفوقة.وتقول د. شادن وهي أم لثلاثة أطفال، أنّه كلما ازدادت التحديات التي واجهتها ازدادت عزيمتها على النجاح.