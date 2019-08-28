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روسيا: عدد مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا 3 آلاف عنصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت روسيا أن عدد مسلحي تنظيم "داعش" الذين لا يزالون ناشطين في الأراضي السورية، يبلغ حاليا نحو 3 آلاف عنصر.



وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول قضايا الإرهاب: "في الوقت الراهن، يبلغ العدد العام من عناصر داعش وأنصارهم في سوريا قرابة 3 آلاف شخص".


وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "تشكيلات إرهابية أخرى كثيرة" لا تزال ناشطة أيضا في سوريا حاليا.


وتكبد "داعش" على مدار السنتين الماضيتين سلسلة هزائم موجعة في سوريا على يد القوات الحكومية المدعومة من روسيا، والمقاتلين الأكراد الذين تؤيدهم الولايات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي ضد التظيم، و"الجيش السوري الحر" المدعوم من قبل تركيا.


وأسفرت العمليات العسكرية التي شنتها الأطراف الـ 3 بشكل منفصل عن بعضها البعض عن دحر "دولة الخلافة" على الأرض، رغم التأكيد الدولي أن خلايا التنظيم النائمة لا تزال ناشطة خاصة في المناطق الحدودية مع العراق.




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