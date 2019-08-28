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أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحزب سيرد على كل العدوان...
ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول لطالب فلسطيني للدراسة في جامعة "هارفارد"...
أصدرت محكمة جاوة الشرقية حكما على مغتصب الأطفال الإندونيسي، موه إريس بن سيوكور،...
أعلنت حكومة هندوراس أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة...
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع...
اكدت بريطانيا انها تشد ازر عائلة المواطنة البريطانية انوشيه اشوري التي حكم عليها...
في قطاع غزة قُتل الليلة الماضية ثلاثة من عناصر الشرطة اثر انفجارين استهدفا حاجزين...
قالت قناة العربية نقلاً عن مصادر مصرية:"إن مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب...
قال مصدران مقربان من "حزب الله" لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني،...
حذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ناصحا إياه...