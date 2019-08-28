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ايران- الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطنة بريطانية بتهمة التجسس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكدت بريطانيا انها تشد ازر عائلة المواطنة البريطانية انوشيه اشوري التي حكم عليها في ايران اليوم بالسجن لمدة عشرة أعوام بعد ادانتها بالتجسس لصالح إسرائيل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان أصدره إن سفارة بلاده في طهران على اتصال مع السلطات المحلية ذات العلاقة.


يشار الى ان اشوري تحمل أيضا الجنسية الإيرانية. كما حكم على مواطن إيراني هو علي جوهري في نفس القضية بالسجن للفترة ذاتها .




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