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اليوم - اجتماع اخر بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين لتفادي الاضراب المقرر في الجهاز التعليمي



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 يلتقي اليوم مرة أخرى ممثلو وزارة المالية ونقابة المعلمين سعيا للتوصل الى تفاهمات تسمح بافتتاح السنة الدراسية يوم الاحد المقبل كالمعتاد .



 وطلبت وزارتا المالية والتربية والتعليم من محكمة العمل في تل ابيب امس اصدار امر يحظر على النقابة تعطيل الدراسة ابتداء من يوم الاحد.




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