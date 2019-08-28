اليوم - اجتماع اخر بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين لتفادي الاضراب المقرر في الجهاز التعليمي

يلتقي اليوم مرة أخرى ممثلو وزارة المالية ونقابة المعلمين سعيا للتوصل الى تفاهمات تسمح بافتتاح السنة الدراسية يوم الاحد المقبل كالمعتاد .

وطلبت وزارتا المالية والتربية والتعليم من محكمة العمل في تل ابيب امس اصدار امر يحظر على النقابة تعطيل الدراسة ابتداء من يوم الاحد.