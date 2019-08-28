غزة-, مقتل, 3, من, افراد, الشرطة, الحمساوية, في, انفجارين, غامضين,

في قطاع غزة قُتل الليلة الماضية ثلاثة من عناصر الشرطة اثر انفجارين استهدفا حاجزين لها واسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح .

واصدر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بيانا خاصا حول هذه التطورات قال فيه انه من المطلوب ان يلتف سكان القطاع حول الأجهزة الأمنية.ومن جهتها قالت مصادر في الجيش والشاباك انه لا علم لديهما بشأن هجوم إسرائيلي في القطاع .