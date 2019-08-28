تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-28 07:30:29 ايران- الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطنة بريطانية بتهمة التجسس |  2019-08-28 07:28:00 اليوم - اجتماع اخر بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين لتفادي الاضراب المقرر في الجهاز التعليمي |  2019-08-28 07:26:01 غزة- مقتل 3 من افراد الشرطة الحمساوية في انفجارين غامضين |  2019-08-28 06:33:08 مصر تحذر حماس من حرب بالوكالة في قطاع غزة |  2019-08-28 06:29:37 أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-08-28 01:27:22 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم |  2019-08-28 00:06:27 حزب الله يستعد لـ"ضربة مدروسة" ضد إسرائيل |  2019-08-28 00:01:07 مصادر في غزة تعلن استشهاد شخصين والجيش الاسرائيلي ينفي علاقته |  2019-08-27 22:35:21 الناصرة:مشاركة واسعة في احتفال عيد رقاد السيدة العذراء |  2019-08-27 20:47:47 كفركنا : اكثر من 1500 مشارك بمهرجان الفرحة تجمعنا برعاية المجلس المحلي |  2019-08-27 20:39:41 يونيفيل: الوضع على حدود لبنان الجنوبية هادئ |  2019-08-27 20:35:06 اتهام شابين من شرقي القدس باغتصاب سائحة |  2019-08-27 18:22:22 غرق شاب من ام الفحم في كيساريا وحالته متوسطة |  2019-08-27 18:20:52 أتشعر بالتعب سريعاً؟ احذر فقد تكون مصاباً بهذه المشاكل الصحية! |  2019-08-27 18:17:55 لقاء رياضي في مكتب رئيس الدولة بمبادرة النائب فريج وطلب العفو عن اللاعب عبيدة خطاب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصر تحذر حماس من حرب بالوكالة في قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت قناة العربية نقلاً عن مصادر مصرية:"إن مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران.



وأكدت العربية نقلاً عن المصادر أن مصر تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات إلى غزة، مبينة أن هناك إجراءات جديدة برعاية مصر لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.


وأوضحت العربية أن مصر تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ابرام هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس.




كلمات متعلقة

مصر, تحذر, حماس, من, حرب, بالوكالة, في, قطاع, غزة,

تابعونــا

ايران- الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطنة بريطانية بتهمة التجسس ايران- الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطنة بريطانية بتهمة التجسس 2019-08-28 | 07:30:29

اكدت بريطانيا انها تشد ازر عائلة المواطنة البريطانية انوشيه اشوري التي حكم عليها...

غزة- مقتل 3 من افراد الشرطة الحمساوية في انفجارين غامضين غزة- مقتل 3 من افراد الشرطة الحمساوية في انفجارين غامضين 2019-08-28 | 07:26:01

في قطاع غزة قُتل الليلة الماضية ثلاثة من عناصر الشرطة اثر انفجارين استهدفا حاجزين...

حزب الله يستعد لـ"ضربة مدروسة" ضد إسرائيل حزب الله يستعد لـ"ضربة مدروسة" ضد إسرائيل 2019-08-28 | 00:06:27

قال مصدران مقربان من "حزب الله" لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني،...

نتنياهو يحذر نصر الله وسليماني والدولة اللبنانية من الاخلال بالهدوء نتنياهو يحذر نصر الله وسليماني والدولة اللبنانية من الاخلال بالهدوء 2019-08-27 | 18:07:00

حذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ناصحا إياه...

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين 2019-08-27 | 15:55:28

جدد القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون، اليوم الثلاثاء،...

الرئيس البرازيلي يسخر من زوجة الرئيس الفرنسي .. وماكرون يرد : ” وقح للغاية “ الرئيس البرازيلي يسخر من زوجة الرئيس الفرنسي .. وماكرون يرد : ” وقح للغاية “ 2019-08-27 | 15:55:38

أثار الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” حالة من الجدل على مواقع التواصل...

وفد من حماس يصل القاهرة وفد من حماس يصل القاهرة 2019-08-27 | 15:13:28

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أن وفدا من قيادة الحركة، وصل الإثنين، إلى العاصمة...

حزب الله: الطائرة التي سقطت على الضاحية مزودة بقنبلة حزب الله: الطائرة التي سقطت على الضاحية مزودة بقنبلة 2019-08-27 | 11:41:01

أكد حزب الله في ان الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية تبين...

روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن 2019-08-27 | 10:18:50

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لن يكون هناك تغيير إيجابي في العلاقات بين...

امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله 2019-08-27 | 09:15:33

كشفت وسائل اعلام لبنانية أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تولى، بعد اتصالات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم ايلانة زيداني مديرة ابو الرمان مدرسة طمرة تعيين فوز مناقصة مدينة ابتدائية شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش تعيين محمد عايد عدوي طرعان مديرا قسم المفاصل مستشفى بوريا فريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6 الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية ملعباشبيليةلايصدقلويسالمباراةشباكهدفمقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائيسقطت عليه سيارة كراج مدينة عامل عكا حادث عمل اسعاف شرطة اصابة مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com