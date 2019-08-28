مصر, تحذر, حماس, من, حرب, بالوكالة, في, قطاع, غزة,

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اكدت بريطانيا انها تشد ازر عائلة المواطنة البريطانية انوشيه اشوري التي حكم عليها...
في قطاع غزة قُتل الليلة الماضية ثلاثة من عناصر الشرطة اثر انفجارين استهدفا حاجزين...
قال مصدران مقربان من "حزب الله" لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني،...
حذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ناصحا إياه...
جدد القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون، اليوم الثلاثاء،...
أثار الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” حالة من الجدل على مواقع التواصل...
أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أن وفدا من قيادة الحركة، وصل الإثنين، إلى العاصمة...
أكد حزب الله في ان الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية تبين...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لن يكون هناك تغيير إيجابي في العلاقات بين...
كشفت وسائل اعلام لبنانية أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تولى، بعد اتصالات...