مصر, تحذر, حماس, من, حرب, بالوكالة, في, قطاع, غزة,

قالت قناة العربية نقلاً عن مصادر مصرية:"إن مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران.

وأكدت العربية نقلاً عن المصادر أن مصر تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات إلى غزة، مبينة أن هناك إجراءات جديدة برعاية مصر لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.وأوضحت العربية أن مصر تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ابرام هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس.