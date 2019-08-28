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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعرض شاب يبلغ من العمر 30 عاما لاطلاق نار بعد منتصف الليلة الماضية مما ادى لاصابته بجراح خطيرة.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج وحالته خطيرة.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم




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