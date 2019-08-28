اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, مجد, الكروم,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج وحالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج وحالته خطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
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