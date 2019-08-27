تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-28 01:27:22 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم |  2019-08-28 00:06:27 حزب الله يستعد لـ"ضربة مدروسة" ضد إسرائيل |  2019-08-28 00:01:07 مصادر في غزة تعلن استشهاد شخصين والجيش الاسرائيلي ينفي علاقته |  2019-08-27 22:35:21 الناصرة:مشاركة واسعة في احتفال عيد رقاد السيدة العذراء |  2019-08-27 20:47:47 كفركنا : اكثر من 1500 مشارك بمهرجان الفرحة تجمعنا برعاية المجلس المحلي |  2019-08-27 20:39:41 يونيفيل: الوضع على حدود لبنان الجنوبية هادئ |  2019-08-27 20:35:06 اتهام شابين من شرقي القدس باغتصاب سائحة |  2019-08-27 18:22:22 غرق شاب من ام الفحم في كيساريا وحالته متوسطة |  2019-08-27 18:20:52 أتشعر بالتعب سريعاً؟ احذر فقد تكون مصاباً بهذه المشاكل الصحية! |  2019-08-27 18:17:55 لقاء رياضي في مكتب رئيس الدولة بمبادرة النائب فريج وطلب العفو عن اللاعب عبيدة خطاب |  2019-08-27 18:12:57 رئيس برشلونة يجس نبض الخليفي لإتمام صفقة نيمار |  2019-08-27 18:07:00 نتنياهو يحذر نصر الله وسليماني والدولة اللبنانية من الاخلال بالهدوء |  2019-08-27 18:00:58 اعتقال 3 مشتبهين من النقب بسرقة محلات تجارية في الشمال |  2019-08-27 15:55:28 الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين |  2019-08-27 15:31:18 محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المدرسة الثانوية الشاملة كفر قاسم تعقد اجتماع تحضيري لإفتتاح السنة الدراسية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كعادتها وقبل إفتتاح السنة الدراسية قامت المدرسة الثانوية الشاملة بعقد اجتماع تحضيري (יום היערכות) إستعداداً لإفتتاح السنة الدراسية 2020/2019 شارك فيه   إدارة ومعلمي المدرسة.

في مستهل هذا الاجتماع الذي صادق يوم الثلاثاء 27-8-2018، قام مدير المدرسة الدكتور إياد عامر بتقديم الشكر والثناء لطاقم الإدارة وجميع المعلمين على نتائج البجروت المشرفة وإستمرار المدرسة في الحصول على نسبة عالية في إستحقاق شهادات البجروت.
بعدها قامت مستشارات المدرسة جمانة طه ومنار غرّة ولبنى عامر بإجراء فعاليات بين المعلمين لتوثيق الترابط والتعاون بين طاقم المعلمين والمعلمات. وتم طرح أفكار ومبادرات من أجل الاستمرار في طريق النجاح والتفوق وتقديم أفضل الخدمات التربوية لطلاب المدرسة.
وفي الجزء الثاني من اليوم التحضيري كانت هناك محاضرة شيقة ومميزة للدكتور أحمد أسدي، الخبير في التنمية البشرية، ركّز فيها على أهمية التغيير من قبل كل معلم ومربي من أجل أن يقوم بعمله على أتم وجه.
وأكد الدكتور أسدي على أن المعلم الناجح هو المعلم القيادي صاحب التأثير على الأخرين الذي يجيد إستعمال وتوظيف المهارات القيادية لتحقيق الأهداف النبيلة في مهنة التدريس، وهو المعلم الذي يفكر خارج الصندوق، ويجيد التعامل مع طلابه ويعمل دائما على حثهم وتشجيعهم من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم العلمي.
وفي الختام قدّم مدير المدرسة الشكر والثناء للمعلمين والمعلمات وحثهم على الاستمرار في العمل الجماعي من أجل استمرار تحقيق النجاحات في المدرسة. وتمنى للجميع سنة دراسية موفقة مليئة بالخير والبركة والنجاح.




كلمات متعلقة

المدرسة, الثانوية, الشاملة, كفر, قاسم, تعقد, اجتماع, تحضيري, لإفتتاح, السنة, الدراسية,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في مجد الكروم 2019-08-28 | 01:27:22

تعرض شاب يبلغ من العمر 30 عاما لاطلاق نار بعد منتصف الليلة الماضية مما ادى لاصابته...

الناصرة:مشاركة واسعة في احتفال عيد رقاد السيدة العذراء الناصرة:مشاركة واسعة في احتفال عيد رقاد السيدة العذراء 2019-08-27 | 22:35:21

احتفلت طائفة الروم الارثوذكس في الناصرة مساء اليوم الثلاثاء بعيد انتقال السيدة...

كفركنا : اكثر من 1500 مشارك بمهرجان الفرحة تجمعنا برعاية المجلس المحلي كفركنا : اكثر من 1500 مشارك بمهرجان الفرحة تجمعنا برعاية المجلس المحلي 2019-08-27 | 20:47:47

في اجواء كرنفالية احتفالية، احيى المجلس المحلي في كفركنا، مهرجان الفرحة تجمعنا...

يونيفيل: الوضع على حدود لبنان الجنوبية هادئ يونيفيل: الوضع على حدود لبنان الجنوبية هادئ 2019-08-27 | 20:39:41

أفادت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "يونيفيل"، أن الوضع في المنطقة الحدودية مع...

اتهام شابين من شرقي القدس باغتصاب سائحة اتهام شابين من شرقي القدس باغتصاب سائحة 2019-08-27 | 20:35:06

قدمت النيابة العامة لواء القدس اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شابين من شرقي القدس...

غرق شاب من ام الفحم في كيساريا وحالته متوسطة غرق شاب من ام الفحم في كيساريا وحالته متوسطة 2019-08-27 | 18:22:22

تعرض شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة ام الفحم للغرق في احد الشواطىء قرب...

لقاء رياضي في مكتب رئيس الدولة بمبادرة النائب فريج وطلب العفو عن اللاعب عبيدة خطاب لقاء رياضي في مكتب رئيس الدولة بمبادرة النائب فريج وطلب العفو عن اللاعب عبيدة خطاب 2019-08-27 | 18:17:55

بادر رئيس اللوبي الرياضي في الكنيست عيساوي فريج الى لقاء رياضي بين عدد من لاعبي...

اعتقال 3 مشتبهين من النقب بسرقة محلات تجارية في الشمال اعتقال 3 مشتبهين من النقب بسرقة محلات تجارية في الشمال 2019-08-27 | 18:00:58

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قوات من الشرطة...

محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي 2019-08-27 | 15:31:18

انهت محكمة العمل القطرية النظر في طلب قدم اليها لاستصدار أوامر منع ضد نية منظمة...

نفوق عشرات الطيور جراء حريق كبير شب في قن دجاج وطيور اسفل منزل ببلدة يافة الناصرة اليوم الثلاثاء نفوق عشرات الطيور جراء حريق كبير شب في قن دجاج وطيور اسفل منزل ببلدة يافة الناصرة اليوم الثلاثاء 2019-08-27 | 14:42:37

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الناصرة ومجدال هعيمك على اخماد حريق شبّ في قنّ/...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافالطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح الناصرة حي اسبانيولي مسدس مشط الشرطة اعتقال شابين تفتيش بيت جسر الزرقاء اطلاق نار اصابة بالغة مستشفى الشرطة شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة الدكتور الشاب محمود مسعود ذباح دير الاسد جامعة مانشستر سرطان الشوكي امراض النخاع سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة اطلاق نار طعن شخص اصابة حي المحاميد ام الفحم الشرطة مواجهات قنبلة اعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة دير الاسد عبوة ناسفة ساحة بيت اعتقال أب وابنه عبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطراحتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديوراشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com