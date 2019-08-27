المدرسة, الثانوية, الشاملة, كفر, قاسم, تعقد, اجتماع, تحضيري, لإفتتاح, السنة, الدراسية,

كعادتها وقبل إفتتاح السنة الدراسية قامت المدرسة الثانوية الشاملة بعقد اجتماع تحضيري (יום היערכות) إستعداداً لإفتتاح السنة الدراسية 2020/2019 شارك فيه إدارة ومعلمي المدرسة.

في مستهل هذا الاجتماع الذي صادق يوم الثلاثاء 27-8-2018، قام مدير المدرسة الدكتور إياد عامر بتقديم الشكر والثناء لطاقم الإدارة وجميع المعلمين على نتائج البجروت المشرفة وإستمرار المدرسة في الحصول على نسبة عالية في إستحقاق شهادات البجروت.بعدها قامت مستشارات المدرسة جمانة طه ومنار غرّة ولبنى عامر بإجراء فعاليات بين المعلمين لتوثيق الترابط والتعاون بين طاقم المعلمين والمعلمات. وتم طرح أفكار ومبادرات من أجل الاستمرار في طريق النجاح والتفوق وتقديم أفضل الخدمات التربوية لطلاب المدرسة.وفي الجزء الثاني من اليوم التحضيري كانت هناك محاضرة شيقة ومميزة للدكتور أحمد أسدي، الخبير في التنمية البشرية، ركّز فيها على أهمية التغيير من قبل كل معلم ومربي من أجل أن يقوم بعمله على أتم وجه.وأكد الدكتور أسدي على أن المعلم الناجح هو المعلم القيادي صاحب التأثير على الأخرين الذي يجيد إستعمال وتوظيف المهارات القيادية لتحقيق الأهداف النبيلة في مهنة التدريس، وهو المعلم الذي يفكر خارج الصندوق، ويجيد التعامل مع طلابه ويعمل دائما على حثهم وتشجيعهم من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم العلمي.وفي الختام قدّم مدير المدرسة الشكر والثناء للمعلمين والمعلمات وحثهم على الاستمرار في العمل الجماعي من أجل استمرار تحقيق النجاحات في المدرسة. وتمنى للجميع سنة دراسية موفقة مليئة بالخير والبركة والنجاح.