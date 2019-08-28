مصادر, في, غزة, تعلن, استشهاد, شخصين, والجيش, الاسرائيلي, ينفي, علاقته,

اعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عدد من المواطنين اثر انفجارين وقعا في القطاع.

وقالت مصادر محلية في غزة ان درجة نارية انفجرت، ما ادى الى اسشهاد مواطنين على الفور .وقالت المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع اياد البزم "استشهد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار".واكد وقوع عدة إصابات جرّاء انفجار آخر استهدف حاجزًا للشرطة على شارع الرشيد الساحلي غرب غزة، والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق.من جانبه، قال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي :" لم ننفذ اي هجوم في غزة".