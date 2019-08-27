الناصرة:مشاركة, واسعة, في, احتفال, عيد, رقاد, السيدة, العذراء,

احتفلت طائفة الروم الارثوذكس في الناصرة مساء اليوم الثلاثاء بعيد انتقال السيدة مريم العذراء من مدينة الناصرة وذلك يحضور لفيف من رجال الدين في كنيسة البشارة للروم الارثوذكس .

تخلل الاحتفال مسيرة شموع وقداس ديني ترأسه المطران كرياكوس ميتروبليت الناصرة وعكا وسائر الجليل وشدد خلال القداس على الدور العظيم التي قامت به السيدة العذراء وتحملها للمتاعب.كما وشهد الاحتفال سحجة عربية واهازيج واحتفالات تقليدية بمشاركة واسعة من ابناء الطائفة .