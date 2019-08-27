الناصرة:مشاركة, واسعة, في, احتفال, عيد, رقاد, السيدة, العذراء,

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تعرض شاب يبلغ من العمر 30 عاما لاطلاق نار بعد منتصف الليلة الماضية مما ادى لاصابته...
كعادتها وقبل إفتتاح السنة الدراسية قامت المدرسة الثانوية الشاملة بعقد اجتماع...
في اجواء كرنفالية احتفالية، احيى المجلس المحلي في كفركنا، مهرجان الفرحة تجمعنا...
أفادت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "يونيفيل"، أن الوضع في المنطقة الحدودية مع...
قدمت النيابة العامة لواء القدس اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شابين من شرقي القدس...
تعرض شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة ام الفحم للغرق في احد الشواطىء قرب...
بادر رئيس اللوبي الرياضي في الكنيست عيساوي فريج الى لقاء رياضي بين عدد من لاعبي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قوات من الشرطة...
انهت محكمة العمل القطرية النظر في طلب قدم اليها لاستصدار أوامر منع ضد نية منظمة...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الناصرة ومجدال هعيمك على اخماد حريق شبّ في قنّ/...