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كفركنا : اكثر من 1500 مشارك بمهرجان الفرحة تجمعنا برعاية المجلس المحلي



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في اجواء كرنفالية احتفالية، احيى المجلس المحلي في كفركنا، مهرجان الفرحة تجمعنا تتويجا للعطلة الصيفية ، بمشاركة أكثر من 1500 طفلا على ارض الملعب البلدي .


شارك المهرجان كل من رئيس المجلس المحلي، د. يوسف عواودة، ونواب الرئيس السيد عبد الحكيم طه والسيد طارق عباس والسيدة فتحية خطيب ، ومدراء مدارس ، والكاتب فادي ابو شقارة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، واطفال وذويهم ولفيف من الحضور .


وفي سير الاحفال تحدث دكتور يوسف عواودة مرحبا بالاهالي والطلاب وارسل تحيه خاصة للابناء ذوي الاحتياجات الخاصة واثنى على الدور الفعال لوحدة التطوع بقيادة مها عواودة وكل من ساهم في تحضير ونجاح المهرجان وخروجه الى حيز التنفيذ .


كما وشهد المهرجان فقرات فنية مميزة ابرزها لفرقة الفتافيت الفنية والفنان عمر بدير ، التي نالت اعجاب الحضور وتفاعل الابناء الاطفال، عرض كشفي مميز لطلاب مدرسة الرمان للتعليم الخاص ، عرض للطلاب المكفوفين .


يشار ان لاول مرة في البلاد يتم اقامة مجموعة كشفية لذوي الاحتياجات الخاصة في كفركنا.





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