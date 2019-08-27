يونيفيل:, الوضع, على, حدود, لبنان, الجنوبية, هادئ,

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في اجواء كرنفالية احتفالية، احيى المجلس المحلي في كفركنا، مهرجان الفرحة تجمعنا...
قدمت النيابة العامة لواء القدس اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شابين من شرقي القدس...
تعرض شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة ام الفحم للغرق في احد الشواطىء قرب...
بادر رئيس اللوبي الرياضي في الكنيست عيساوي فريج الى لقاء رياضي بين عدد من لاعبي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قوات من الشرطة...
انهت محكمة العمل القطرية النظر في طلب قدم اليها لاستصدار أوامر منع ضد نية منظمة...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الناصرة ومجدال هعيمك على اخماد حريق شبّ في قنّ/...
جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الثلاثاء :" تناقل البعض الحديث عن صحة رئيس...
تمّ هذا الأسبوع وضع لوحة من الفسيفساء في صحن كنيسة القدّيسين قسطنطين وهيلانة...
نجح طاقم الاطباء في مستشفى صفد ينجح في انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة...