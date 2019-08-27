اتهام, شابين, من, شرقي, القدس, باغتصاب, سائحة,

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في اجواء كرنفالية احتفالية، احيى المجلس المحلي في كفركنا، مهرجان الفرحة تجمعنا...
أفادت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "يونيفيل"، أن الوضع في المنطقة الحدودية مع...
تعرض شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة ام الفحم للغرق في احد الشواطىء قرب...
بادر رئيس اللوبي الرياضي في الكنيست عيساوي فريج الى لقاء رياضي بين عدد من لاعبي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قوات من الشرطة...
انهت محكمة العمل القطرية النظر في طلب قدم اليها لاستصدار أوامر منع ضد نية منظمة...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الناصرة ومجدال هعيمك على اخماد حريق شبّ في قنّ/...
جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الثلاثاء :" تناقل البعض الحديث عن صحة رئيس...
تمّ هذا الأسبوع وضع لوحة من الفسيفساء في صحن كنيسة القدّيسين قسطنطين وهيلانة...
نجح طاقم الاطباء في مستشفى صفد ينجح في انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة...