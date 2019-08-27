اتهام, شابين, من, شرقي, القدس, باغتصاب, سائحة,

وجاء في لائحة الاتهام ان السائحة قد اغمي عليها بسبب شربها كمية كبيرة من الكحول وتم معالجتها من قبل طاقم تابع لنجمة داوود الحمراء , وخلال عودتها تم اغتصابها من قبل الشابين بحجة مساعدتها .

قدمت النيابة العامة لواء القدس اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شابين من شرقي القدس باغتصاب سائحة اجنبية في شهر حزيران الماضي .

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