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غرق شاب من ام الفحم في كيساريا وحالته متوسطة



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تعرض شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة ام الفحم للغرق في احد الشواطىء قرب قيساريا عصر اليوم الثلاثاء .


الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته وصفت بالمتوسطة .

الشرطة وخفر السواحل باشروا التحقيق .
غرق شاب من ام الفحم في كيساريا وحالته متوسطة




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