غرق, شاب, من, ام, الفحم, في, كيساريا, وحالته, متوسطة,

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تعرض شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة ام الفحم للغرق في احد الشواطىء قرب قيساريا عصر اليوم الثلاثاء .

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