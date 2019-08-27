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رئيس برشلونة يجس نبض الخليفي لإتمام صفقة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تدخل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بشكل مباشر في مفاوضات التعاقد مع نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن بارتوميو تحدث مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، لجس نبضه بشأن إتمام الصفقة، ومحاولة تسريع إيقاعها بعد رفض مسؤولي بي إس جي العرض الأول لشراء نيمار الأسبوع الماضي.
وأضافت أن الأجواء في برشلونة بعد هذه الخطوة لا تبعث على التفاؤل، في ظل تشدد رئيس النادي الباريسي رغم رغبة نيمار جونيور الواضحة في الرحيل عن صفوف الفريق.
ولفتت إلى أن العلاقة بين بارتوميو والخليفي لا تبدو سلسة رغم أن الثنائي يتفق في الكثير من الأمور خلال اجتماعات لجنة الأندية الأوروبية.
وذكرت أن الخليفي سبق أن تعنت أكثر من مرة في بيع لاعبين آخرين لبرشلونة مثل ماركينيوس، تياجو سيلفا، آنخيل دي ماريا وأدريان رابيو، كما رد بعنف شديد على محاولات البارسا لضم ماركو فيراتي قبل عامين، بسداد الشرط الجزائي في عقد نيمار بصيف 2017.
رئيس برشلونة يجس نبض الخليفي لإتمام صفقة نيمار




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