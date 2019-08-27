نتنياهو, يحذر, نصر, الله, وسليماني, والدولة, اللبنانية, من, الاخلال, بالهدوء,

حذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ناصحا إياه بان يهمد ويهدأ. وأضاف السيد نتانياهو ان نصر الله يعلم علم اليقين ان إسرائيل قادرة على حماية نفسها جيدا والرد على اعدائها . ودعا رئيس الوزراء نصر الله وكذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والدولة اللبنانية الى ان يمسكوا السنتهم وان يحترسوا في تصرفاتهم. ووردت اقوال نتانياهو خلال قيامه بوضع حجر الأساس في اورشليم القدس لمركز التطوير العالمي لشركة موبيلاي المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية بصرية لسائقي السيارات .

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