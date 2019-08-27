اعتقال, 3, مشتبهين, من, النقب, بسرقة, محلات, تجارية, في, الشمال,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قوات من الشرطة بمساعدة مروحية شرطية تلقي فجر اليوم القبض بعد مطاردة على مشتبهين من التجمعات البدوية السكنية بشبهة اقتحام محال تجارية في الشمال والسرقة منها. في اطار نشاط مبادر به قامت به قوات من الشرطة بما فيها شرطيين سريين خلال ليلة امس في منطقة الشمال، تم تحديد مكان وهوية مشتبهين (في العشرينات من عمهرما من التجمعات السكنية البدوية) وهما يسافران على الطريق 77 شرقًا إلى الغرب. خلال المطاردة ونصب حاجز شرطة، لاحظ المشتبَهين وجود الحاجز فالتفوا مستقلين السيارة وغيرا اتجاه هربهما، حيث قاد السائق المشتبه السيارة التي هربا بواسطتها بصورة متهورة وبسرعة مما شكل خطر على مستخدمي الطريق فاصطدم بعدد من مركبات الشرطة مما اسفر عن أصابة شرطي بجروح طفيفة فأحيل الى تلقي العلاج الطبي.

اثناء المطاردة بالقرب من تقاطع بيت ريمون، فقد سائق السيارة المشتبه السيطرة وانقلب. على الفور خرج المشتبهان بهما من السيارة، ولاذا بالفرار على الاقدام.بعد مطاردة قصيرة تم القاء القبض عليهما، هذا وأصيب أحد المشتبهين بجروح طفيفة (وفقًا لمسؤولين طبيين) واحيل إلى تلقي العلاج الطبي في المستشفى.هذا وتم ضبط بينات وادلة داخل السيارة تربط المشتبهين بالشبهات الموجهة لهما.في وقت لاحق من صباح اليوم ، ألقى فريق التحقيق القبض على ثلاثة مشتبهين آخرين (48 عام من التجمع السكني للبدو ، و24،39 عام من الزرازير) بشبهة تورطهم باقتحام وسرقة المحال التجارية.سيحال المشتبهين مع الانتهاء من التحقيق معهم الى المحكمة للبت في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.