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الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 جدد القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون، اليوم الثلاثاء، التزام الاتحاد بحل الدولتين.



وقال نيكلسون، خلال حفل افتتاح مختبرات المعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي أنشئت بدعم اوروبي، "نحن في الاتحاد الأوروبي اخترنا ان نكون معكم في بناء دولة فلسطين الحرة والمستقلة. دولة تساهم في السلام بالمنطقة والعالم. دولة تبنى على احترام حقوق الانسان، واقتصاد مستقل وقوي، والقدس عاصمة لدولتين".


وقال المسؤول الاوروبي ان الازمة المالية الاخيرة الناجمة عن تلاعب اسرائيل بعائدات المقاصة الفلسطينية "تؤكد بشكل قاطع الحاجة الى الاستقلالية الاقتصادية"، مرحبا بالاتفاق الأخير بإحالة جباية الضرائب على المحروقات الى الحكومة الفلسطينية مباشرة، واصفا هذا التطور بأنه "خطوة جيدة نأمل ان تتبعها خطوات اخرى".


واضاف: قلنا بشكل واضح انه يجب احترام الاتفاقيات (الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي)، وعدم المساس بالأموال الفلسطينية، فهي حق للشعب الفلسطيني".




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