الاتحاد, الأوروبي:, ملتزمون, بحل, الدولتين,

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حذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ناصحا إياه...
أثار الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” حالة من الجدل على مواقع التواصل...
أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أن وفدا من قيادة الحركة، وصل الإثنين، إلى العاصمة...
أكد حزب الله في ان الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية تبين...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لن يكون هناك تغيير إيجابي في العلاقات بين...
كشفت وسائل اعلام لبنانية أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تولى، بعد اتصالات...
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بسماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا...
اكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، دعم بلاده الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن...
حذرت روسيا من خطورة الهجمات التي تشنها إسرائيل في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد...
ا أكدت مصادر لوكالة " RT" الروسية أن حركة حماس طلبت من القاهرة التدخل لوقف عدوان...