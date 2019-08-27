محكمة, العمل, تصدر, قرارها, بشأن, تعطيل, افتتاح, العام, الدراسي,

كلمات متعلقةمحكمة, العمل, تصدر, قرارها, بشأن, تعطيل, افتتاح, العام, الدراسي,
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الناصرة ومجدال هعيمك على اخماد حريق شبّ في قنّ/...
جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الثلاثاء :" تناقل البعض الحديث عن صحة رئيس...
تمّ هذا الأسبوع وضع لوحة من الفسيفساء في صحن كنيسة القدّيسين قسطنطين وهيلانة...
نجح طاقم الاطباء في مستشفى صفد ينجح في انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة...
قال مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، ان فصائل المقاومة...
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن...
فرض الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، قيودا على حركة السيارات والمركبات غير...
اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستنخفض اسعار المحروقات في اسرائيل . وقال...
عقدت راية الصلح بين عائلة آل سكران وعائلة آل داهود (كيوان) في معاوية، بحضور...
جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : "التحقيق في قضية...