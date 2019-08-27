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محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انهت محكمة العمل القطرية النظر في طلب قدم اليها لاستصدار أوامر منع ضد نية منظمة المعلمين تعطيل افتتاح العام الدراسي الوشيك.



 وسترسل المحكمة قرارها الى الطرفين.

 وأفيد ان منظمة المعلمين رفضت اقتراحا لاقامة طاقم يعنى بمسألة ظروف عمل المعلمين والمعلمات.




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