هجوم, على, غادة, عبدالرازق, بسبب, ظهورها, بـ, “الهوت, شورت”,

نشرت النجمة غادة عبدالرازق، على حسابها الخاص بإنستغرام، صوره لها وهي في تقضي إجازتها الصيفية في إحدى المناطق الساحلية.

ظهرت غادة بإطلالة شبابية حيث ارتدت “الهوت شورت” مع توب رمادي بدون حمالات.Ghada Abdelrazek l2وأنهالت التعليقات على الصورة من متابعيها وجمهورها والتي جاء أغلبها هجوماً عليها حيث رأى الكثيرون أن الملابس التي ظهرت بها غادة لا تناسب عمرها، خاصة أنها أصبحت جدة منذ سنوات ولا يجوز ان تظهر بهذه الإطلالة، وعلق أحد المتابعين على الصورة بقوله: “قلتيلي عمرك كام سنة؟”.في حين علق الكثيرون من محبيها، بتعليقات إيجابية أثنت على إطلالتها التي اعتبروها أعادتها عشرين عاماً.