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إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قد يكون ظهور المرارة في الفم ناتجا عن أسباب عديدة، كتناول الطعام الحار أو الكحول. ولكن عندما تكون هذه المرارة مستمرة، فمن الضروري جدا مراجعة الطبيب، لأنها ربما تشير إلى مرض خطير.



ويتعرّض الكثير من الأشخاص للشعور بالمرارة في الفم، وهذا الشعور يسبب الكثير من الإزعاج والتوتر، ولا يُعتبر الطعام المصدر الأساسيّ لهذا الشعور، بل هناك العديد من الأسباب التي تؤدّي إلى ذلك. وفي بعض الحالات التي يحدث فيها بالإضافة إلى مرارة الفم ضيق وصعوبة في التنفس، وعدم القدرة على البلع بشكل طبيعي، وفي هذه الحال يجب التوجّه إلى الطبيب لتشخيص المرض، وأخذ العلاج اللازم.


 مشكلة في الأسنان- غالبا ما يرافق ظهور المرارة رائحة كريهة من الفم. في هذه الحال يجب مراجعة طبيب الأسنان لتشخيص السبب، فقد يكون التسوس أو التهاب اللثة.


أمراض الجهاز الهضمي- لعله التهاب المعدة أو البنكرياس. فلهذه الأمراض أعراض مميزة، مثل انتفاخ البطن، الغثيان، التقيؤ، آلام في البطن وغيرها من الأعراض "التقليدية" لأمراض المعدة.


اضطراب عمل كيس الصفراء- يصاحب شعور مزعج طرح كيس الصفراء للمرارة في الجسم من دون حاجة، فالأطباء عادة يصفون أدوية وفيتامينات، ولكن عند وجود حصى في كيس الصفراء قد يتطلب الأمر عملية جراحية.


التسمم بالمعادن الثقيلة- عندما تدخل إلى الجسم عناصر مثل النحاس والزئبق والرصاص، فإنها تسبب ظهور المرارة في الفم. فإذا كان للشخص تماس مع المعادن الثقيلة وبعدها ظهرت المرارة، فعليه مراجعة الطبيب لمنع حدوث مضاعفات أكثر خطورة.


أمراض المناعة الذاتية- ينسب مرض السكري إلى هذه الأمراض، حيث أن الشخص المصاب بهذا المرض يشعر عادة بمرارة في فمه، وهذا أحد الأعراض الرئيسية المبكرة له.




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