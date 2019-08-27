صورة - مبابي يتحدى إصابته برسالة قوية - أتطلع للعودة

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع باريس سان...
أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، اليوم الاثنين، عن قائمة...
كشف تقرر صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، من أجل...
أعلن ريال مدريد اليوم ، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة...
اعترف نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإعجابه بإنجازات قائد ونجم...
تضاعفت أطماع باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا،...
تعرض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقة أمام...
واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الغياب عن تدريبات فريقه استعدادًا...
ظهر الجناح الصغير، أنسو فاتي (16 عاما)، لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة، امس...
أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، سعادته الكبيرة بعدما سجل هدفين وصنع...