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صورة - مبابي يتحدى إصابته برسالة قوية - أتطلع للعودة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، راية التحدي رغم إصابته العضلية التي ستبعده عن الملاعب لأسابيع.



ونشر مبابي صورة له داخل حمام السباحة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق: "شكرا لكل رسائل الاطمئنان على حالتي، لقد بدأت عملية الاستشفاء من الإصابة".


وأضاف الفرنسي الشاب: "أتطلع للعودة في أسرع وقت ممكن لأكون في خدمة فريقي والمنتخب".


وأصيب كيليان خلال مباراة تولوز مساء الأحد الماضي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، سيغيب على إثرها فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.




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