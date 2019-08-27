الرئيس, البرازيلي, يسخر, من, زوجة, الرئيس, الفرنسي, .., وماكرون, يرد, :, ”, وقح, للغاية, “,

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أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أن وفدا من قيادة الحركة، وصل الإثنين، إلى العاصمة...
أكد حزب الله في ان الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية تبين...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لن يكون هناك تغيير إيجابي في العلاقات بين...
كشفت وسائل اعلام لبنانية أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تولى، بعد اتصالات...
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بسماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا...
اكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، دعم بلاده الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن...
حذرت روسيا من خطورة الهجمات التي تشنها إسرائيل في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد...
ا أكدت مصادر لوكالة " RT" الروسية أن حركة حماس طلبت من القاهرة التدخل لوقف عدوان...
أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية والحملة الوطنية الفلسطينية لتسمية كوكب ونجم...
ضمن الانتهاكات للبروتوكول الملكي والمواقف المحرجة التي قام بها الرئيس الأمريكي...