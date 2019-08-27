وفد, من, حماس, يصل, القاهرة,

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أن وفدا من قيادة الحركة، وصل الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن "الوفد الذي يترأسه عضو المكتب السياسي، روحي مشتهى، سيلتقي بمسؤولين مصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات، من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني".وأشار برهوم إلى أن الوفد سيبحث أيضا "الجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني".وتوصلت الفصائل الفلسطينية لتفاهمات مع إسرائيل، نهاية العام الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية قرب السياج الحدودي.وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن "إسرائيل نقلت رسالة تهديد إلى حركة حماس، عبر جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ خلال الأيام الأخيرة".وأضافت أن القاهرة نقلت إلى حماس رسالة تحذير مفادها أن إسرائيل "لن تتردد في مهاجمة غزة، ولن تكبل الأحداث في الجبهة الشمالية يدها عن تشديد هجماتها ضد القطاع".