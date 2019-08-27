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نفوق عشرات الطيور جراء حريق كبير شب في قن دجاج وطيور اسفل منزل ببلدة يافة الناصرة اليوم الثلاثاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الناصرة ومجدال هعيمك على اخماد حريق شبّ في قنّ/ كوخ تحت منزل في بلدة يافة الناصرة.



رجال الاطفاء عملوا على اخماد النيران واخراج الدخان من المكان، وقد تسبب الحريق بنفوق عدد من الطيور واصابة عدد اخر منها. 

ووفقا لنتائج التحقيقات، فإن الحريق اندلع بسبب تطاير شرار خلال أعمال لِحام نفّذها اصحاب المنزل قرب الكوخ.

يذكر أن أحد رجال الاطفاء شعر بسوء خلال اعمال اخماد النار وتم تقديم الاسعافات الاولية له في المكان وبعدها عاد لمتابعة مهامه.




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