تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 15:31:18 محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي |  2019-08-27 15:13:28 وفد من حماس يصل القاهرة |  2019-08-27 14:25:11 بلدية الناصرة - علي سلام بصحة جيدة جدا وعلى رأس عمله |  2019-08-27 13:59:22 لوحة من الفسيفساء في الكنيسة الجديدة في كفرسميع |  2019-08-27 13:40:10 مستشفى صفد - انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة نقدية من فئة عشرة اغورات |  2019-08-27 13:41:19 مصدر في حماس : لن نقف مكتوفي الايدي وسندخل على خط المواجهة اذا اندلعت بين اسرائيل وحزب الله |  2019-08-27 13:39:52 اقالة المدرب طال بنين من مكابي الاخاء الناصرة‎ |  2019-08-27 12:30:55 نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون |  2019-08-27 12:25:23 تلوث الهواء يجعل البشر أشد عنفا وأكثر ارتكابا للجرائم |  2019-08-27 12:20:01 الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان تحسبا لأي طارئ |  2019-08-27 11:41:01 حزب الله: الطائرة التي سقطت على الضاحية مزودة بقنبلة |  2019-08-27 11:18:20 مدرسة الامل التصراوية للرقص المعاصر في ورشات مكثفة بالمانيا |  2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلدية الناصرة - علي سلام بصحة جيدة جدا وعلى رأس عمله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الثلاثاء :"  تناقل البعض الحديث عن صحة رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وأنه يمر بوعكة صحية.



الأمر الذي يحتم علينا طمأنة كل محبي رئيس البلدية وجميع معارفه وأصدقائه والأهل جميعا أن رئيس البلدية أجرى فحوصات عادية سنوية في موعدها وكانت النتائج مطمئنة وهو يزاول عمله في البلدية كالمعتاد ويعمل على مدار ساعات النهار ويستقبل المواطنين في مكتبه بشكل عادي.


ليس هذا فقط بل ويقوم بكل التزاماته التي تخص مهامه كرئيس للبلدية والأخرى المرتبطة بالمجتمع والناس من مناسبات اجتماعية ومحافل مؤسساته كما عودنا دائماً.نطمئن أهلنا في الناصرة ان يتفاءلوا بالخير دائماً وابداً على طريق الخير والعطاء للناصرة العزيزة.


ويشكر رئيس البلدية كل من حاول الاطمئنان عن صحته.




كلمات متعلقة

بلدية, الناصرة, -, علي, سلام, بصحة, جيدة, جدا, وعلى, رأس, عمله,

تابعونــا

محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي 2019-08-27 | 15:31:18

انهت محكمة العمل القطرية النظر في طلب قدم اليها لاستصدار أوامر منع ضد نية منظمة...

نفوق عشرات الطيور جراء حريق كبير شب في قن دجاج وطيور اسفل منزل ببلدة يافة الناصرة اليوم الثلاثاء نفوق عشرات الطيور جراء حريق كبير شب في قن دجاج وطيور اسفل منزل ببلدة يافة الناصرة اليوم الثلاثاء 2019-08-27 | 14:42:37

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الناصرة ومجدال هعيمك على اخماد حريق شبّ في قنّ/...

لوحة من الفسيفساء في الكنيسة الجديدة في كفرسميع لوحة من الفسيفساء في الكنيسة الجديدة في كفرسميع 2019-08-27 | 13:59:22

تمّ هذا الأسبوع وضع لوحة من الفسيفساء في صحن كنيسة القدّيسين قسطنطين وهيلانة...

مستشفى صفد - انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة نقدية من فئة عشرة اغورات مستشفى صفد - انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة نقدية من فئة عشرة اغورات 2019-08-27 | 13:40:10

نجح طاقم الاطباء في مستشفى صفد ينجح في انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة...

مصدر في حماس : لن نقف مكتوفي الايدي وسندخل على خط المواجهة اذا اندلعت بين اسرائيل وحزب الله مصدر في حماس : لن نقف مكتوفي الايدي وسندخل على خط المواجهة اذا اندلعت بين اسرائيل وحزب الله 2019-08-27 | 13:41:19

قال مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، ان فصائل المقاومة...

نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون 2019-08-27 | 12:30:55

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن...

الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان تحسبا لأي طارئ الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان تحسبا لأي طارئ 2019-08-27 | 12:20:01

فرض الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، قيودا على حركة السيارات والمركبات غير...

انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم 2019-08-27 | 11:16:25

اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستنخفض اسعار المحروقات في اسرائيل . وقال...

معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) 2019-08-27 | 10:50:43

عقدت راية الصلح بين عائلة آل سكران وعائلة آل داهود (كيوان) في معاوية، بحضور...

اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة 2019-08-27 | 10:29:20

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : "التحقيق في قضية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب اسراء عابد زيارتها المستشفى بوريا السماح لوالدتها الشرطة جندي سكان شمال البلاد شاب الجيش الاسرائيلي داعش تنظيم ارهابي سوريا أحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة ريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام خالد ياسين زوج شقيق المرحومة امنة ياسين طمرة مقتل طعن بيت حامل اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةجت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com