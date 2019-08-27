بلدية الناصرة - علي سلام بصحة جيدة جدا وعلى رأس عمله

جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الثلاثاء :" تناقل البعض الحديث عن صحة رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وأنه يمر بوعكة صحية.

الأمر الذي يحتم علينا طمأنة كل محبي رئيس البلدية وجميع معارفه وأصدقائه والأهل جميعا أن رئيس البلدية أجرى فحوصات عادية سنوية في موعدها وكانت النتائج مطمئنة وهو يزاول عمله في البلدية كالمعتاد ويعمل على مدار ساعات النهار ويستقبل المواطنين في مكتبه بشكل عادي.ليس هذا فقط بل ويقوم بكل التزاماته التي تخص مهامه كرئيس للبلدية والأخرى المرتبطة بالمجتمع والناس من مناسبات اجتماعية ومحافل مؤسساته كما عودنا دائماً.نطمئن أهلنا في الناصرة ان يتفاءلوا بالخير دائماً وابداً على طريق الخير والعطاء للناصرة العزيزة.ويشكر رئيس البلدية كل من حاول الاطمئنان عن صحته.