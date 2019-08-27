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مستشفى صفد - انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة نقدية من فئة عشرة اغورات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نجح طاقم الاطباء في مستشفى صفد ينجح في انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة نقدية من فئة عشرة اغورات.


وتم تخليص الطفل بعد ان كان وصل المستشفى وهو يعاني من مشاكل في التنفس وعلى الفور تم تحديد مكان القطعة النقدية واخراجها دون التسبب للطفل باي ضرر .




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