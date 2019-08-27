تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 15:31:18 محكمة العمل تصدر قرارها بشأن تعطيل افتتاح العام الدراسي |  2019-08-27 15:13:28 وفد من حماس يصل القاهرة |  2019-08-27 14:25:11 بلدية الناصرة - علي سلام بصحة جيدة جدا وعلى رأس عمله |  2019-08-27 13:59:22 لوحة من الفسيفساء في الكنيسة الجديدة في كفرسميع |  2019-08-27 13:40:10 مستشفى صفد - انقاذ حياة طفل 4 سنوات بعد ابتلاعه قطعة نقدية من فئة عشرة اغورات |  2019-08-27 13:41:19 مصدر في حماس : لن نقف مكتوفي الايدي وسندخل على خط المواجهة اذا اندلعت بين اسرائيل وحزب الله |  2019-08-27 13:39:52 اقالة المدرب طال بنين من مكابي الاخاء الناصرة‎ |  2019-08-27 12:30:55 نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون |  2019-08-27 12:25:23 تلوث الهواء يجعل البشر أشد عنفا وأكثر ارتكابا للجرائم |  2019-08-27 12:20:01 الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان تحسبا لأي طارئ |  2019-08-27 11:41:01 حزب الله: الطائرة التي سقطت على الضاحية مزودة بقنبلة |  2019-08-27 11:18:20 مدرسة الامل التصراوية للرقص المعاصر في ورشات مكثفة بالمانيا |  2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مفاجأة.. نيمار ربما ينضم رسميًا اليوم إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وأبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية، سر تواجد أوسكار جراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، ضمن وفد النادي الكتالوني في باريس للتفاوض مع نيمار، رغم أنه لم يحضر الجلسات السابقة مع مسؤولي سان جيرمان.


وأشارت إلى أن جراو هو الوحيد في الوفد المشتمل على إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، الذي لديه سلطة التوقيع على العقد.


وأوضحت أنه في حالة توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الجلسة، فإن الصفقة قد تعلن بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء.


وسبق أن كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة سيعرض على سان جيرمان ضم نيمار مقابل 170 مليون يورو، على أن تسدد الأموال خلال عامين.

 كما سيقترح ممثلو النادي الكتالوني ضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل مباشرة بمقابل يتخطى الـ 150 مليون يورو.




كلمات متعلقة

مفاجأة.., نيمار, ربما, ينضم, رسميًا, اليوم, إلى, برشلونة,

تابعونــا

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لوديتي تشيلي والمكسيك ميسي خارج قائمة الأرجنتين لوديتي تشيلي والمكسيك 2019-08-27 | 12:15:56

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، اليوم الاثنين، عن قائمة...

محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة نيمار محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة نيمار 2019-08-27 | 11:24:45

كشف تقرر صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، من أجل...

صفعة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم آخر في صفوفه صفعة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم آخر في صفوفه 2019-08-27 | 09:09:33

أعلن ريال مدريد اليوم ، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة...

رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية 2019-08-27 | 06:21:14

اعترف نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإعجابه بإنجازات قائد ونجم...

دي خيا يضاعف أطماع سان جيرمان دي خيا يضاعف أطماع سان جيرمان 2019-08-26 | 22:29:42

تضاعفت أطماع باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا،...

تحديد مدة غياب مبابي تحديد مدة غياب مبابي 2019-08-26 | 15:55:46

تعرض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقة أمام...

ميسي يواصل الغياب عن مران برشلونة ميسي يواصل الغياب عن مران برشلونة 2019-08-26 | 13:50:58

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الغياب عن تدريبات فريقه استعدادًا...

ميسي يعطي إشارة الانطلاق لجيل برشلونة الجديد ميسي يعطي إشارة الانطلاق لجيل برشلونة الجديد 2019-08-26 | 12:45:30

ظهر الجناح الصغير، أنسو فاتي (16 عاما)، لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة، امس...

جريزمان: أحاول تقليد ميسي وليبرون جيمس جريزمان: أحاول تقليد ميسي وليبرون جيمس 2019-08-26 | 11:30:43

أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، سعادته الكبيرة بعدما سجل هدفين وصنع...

ليفربول مستعد لبيع محمد صلاح ليفربول مستعد لبيع محمد صلاح 2019-08-26 | 09:54:07

فجر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير النجم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدعادل سمحات بلدية شفاعمرو مدير عام اعفاءه من منصبه يطلب عنبتاوي أمين القدس مواجهات اعتقالات اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملاطلاق نار قرية الرامة اصابة شخصين اسعاف شرطة خطيرة جروح تحقيق سعيد سمعان مصرع أنور فارس السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايبدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس مصرع حادث دهس شخص 70 مفرق الياجور حيفا اسعاف شرطة سير هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى اصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى سحب الجنسية الاسرائيلية داعش الوزير درعي انضموا تنظيم ارهابي اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة نادية رزق حيفا فتاة اختفاء مفقوده الشرطة بحث تفتيش عنها الشرطة محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء أرسلان محمد ابو خاطر وفاة طفل كفرقرع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com