مصدر, في, حماس, :, لن, نقف, مكتوفي, الايدي, وسندخل, على, خط, المواجهة, اذا, اندلعت, بين, اسرائيل, وحزب, الله,

قال مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، ان فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ستدخل على خط المواجهة في حال نشبت مواجهة بين اسرائيل وحزب الله.

ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر الفلسطيني قوله انه في حال نشبت معركة بين الاحتلال وحزب الله في شمال فلسطين، فأن المقاومة في غزة ستدخل على خط المواجهة.