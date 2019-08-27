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اقالة المدرب طال بنين من مكابي الاخاء الناصرة‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




في جلسة بين ادارة فريق مكابي الاخاء الناصرة ومدرب الفريق تال بنين اتفق الطرفان على انهاء عمل المدرب بعد مباراة واحدة من انطلاقة الدوري.


وكان الفريق النصراوي قد شهد في الاسبوعين الاخيرين خلافات داخلية منها بين المدرب بنين والكابتن امجد سليمان كما افاد مراسلنا.


اخاء الناصرة خسر في المباراة الافتتاحية امام ابناء اللد بهدفين مقابل لا شيء.




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