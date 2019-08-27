نتنياهو, لقادة, إيران, وحزب, الله:, احذروا, مما, تقولون, وتفعلون,

وقال نتنياهو في تصريحات اليوم الثلاثاء، "سمعت ما قاله نصر الله. اقترح على نصر الله أن يهدئ من روعه.. إنه يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وتعلم كيف ستجبر أعدائها على دفع الثمن".

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصرالله" وقادة ايران، من تبعات أقوالهم وأفعالهم.

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