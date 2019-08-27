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الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان تحسبا لأي طارئ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فرض الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، قيودا على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان، وفق ما أفادت مراسلتنا.



وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فقد "تقرر السماح بتحركات مركبات عسكرية معينة على بعض الطرقات وفقا لموافقة خاصة ونظرا لتقييم الوضع، بينما تتواصل الحياة الطبيعية في المجال المدني".


وأضاف البيان أن "المجال المدني في الحدود الشمالية يبقى في حالة طبيعية ولا توجد أي تعليمات للمواطنين"، وتابع: "قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد قوات جيش الدفاع".


وختم بيان الجيش الإسرائيلي بلتأكيد أنه "إذا طرأ أي تغيير في التعليمات سيتم تبليغ السكان وفق الحاجة".


تصوير - afp




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