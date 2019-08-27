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السورية هبة نور تفتن محبيها بالسحر الأسود.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة السورية هبة نور لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ذبيان سعد، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.



هبة اختارت للجلسة التي تم تصويرها وسط الطبيعة، فستان أسود طويل مكشوف البطن، في الوقت الذي استعرضت فيه طلّتها الجديدة بعد أن قصت شعرها، كما تزينت بماكياج أبرز جمال عينيها، حيث حازت إطلالة الفنانة على اعجاب متابعيها الذين تنافسوا في إطلاق الألقاب عليه متغزلين في أناقتها وجمال طلّتها، ومن أبرزها؛ «جميلة الجميلات»، «أجمل من القمر نفسه»، «دخيل ربك شو هالجمال»، «كتير حبيت قصة ولون شعرك».




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