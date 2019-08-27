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ميسي خارج قائمة الأرجنتين لوديتي تشيلي والمكسيك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، اليوم الاثنين، عن قائمة "الألبيسيليستي" لمواجهتي تشيلي والمكسيك الوديتين الشهر المقبل، والتي غاب عنها القائد والنجم ليونيل ميسي.



وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد أصدر قرارا في يوليو/تموز الماضي بإيقاف "ليو" لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أمريكا على يد البرازيل.


في المقابل، استدعى سكالوني مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لوكاس ألاريو، كأبرز الوجوه الحديثة المنضمة للمنتخب.


ولم تشهد القائمة أي مفاجآت تذكر سواء في الأسماء الغائبة أو التي تم استدعاؤها.


وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين في الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث ستكون الأولى أمام تشيلي يوم 5 سبتمبر/أيلول في مدينة لوس آنجلوس، بينما ستكون الثانية أمام المكسيك بعدها بخمسة أيام في تكساس.




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