سلامتك بتهمنا انضم الى دوراتنا الخاصة في موضوع الاشراف على الامان في الصناعات الكيميائية والصيدلانية والبتروكيماوية

السلامة والصحة المهنية هي علم مهم جدا يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات للعامل أو وفاة لا قدر الله وأيضاً أضرار أو ضرر لممتلكات المنشأة.وهذا العلم يترسخ بعدة معايير وشروط يجب إتباعها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. وكما يقال السلامة للجميع فيقصد هنا أنها مسؤولية الجميع وتكاتفهم ليعيشوا في بيئة عمل آمنة ومطمئنة.وتدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، فعند تعاملك مثلا: مع الكهرباء والأجهزة المنزلية فلا غنى عن اتباع معايير السلامة العامة وكذلك يجب قرائة الكتيب الخاص في الأجهزة المراد استخدامها عند التعامل مع الكهرباء وأيضا عند القيادة بسيارتك فلن تستغني عن إتباع قواعد السلامة المرورية مثل ( اللوحات الإرشادية , الزام جميع من بالمركبة بربط حزام الأمان , التقيد بـالسرعة المحددة ) ، فالسلامة دائما تكون (أولاً)لذلك تقوم المؤسسة للأمان في البلاد بالعمل على افتتاح دورات مهنية للمشرفين على الامان (השתלמות ענפית כימיה) في المصانع الكيماوبة,دورات تدريبية فريدة من نوعها لمشرفي الامان (ממונה בטיחות) في الصناعات الكيميائية والصيدلانية والبتروكيماوية.وفقًا لمتطلبات القانون، يجب على كل مشرف على الامان يعمل في مصنع في صناعات الكيماويات والأدوية والبتروكيماويات أن يخضع بنجاح لتدريب في هذا المجال.المؤسسة للامان والصحة المهنية تعلن عن استمرار التسجيل لدوراتها الخاصة في هذا المجال والتي يقدمها افضل المختصين في هذا المجال, الدورة تتضمن 12 لقاءوستقام في, همخللا لمنهال شارع الي فيزل 2 ريشون لتسيونلمزيد من التفاصيل والتسجيل:الموقع:استي لحياني 7715213-03البريد الإلكتروني esti@osh.org.il