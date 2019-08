العلماء, يكشفون, 'أسوأ', فصيلة, دم,

الرئيسية | صحة

أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي حصلوا عليها نشروا مقالا بعنوان "أجل فصيلة دمكم تؤثر في صحتكم".



ويتحدث العلماء في مقالهم، عن فصائل الدم لدى البشر. وقد أثبتوا أن أخطر فصيلة دم هي AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض.





ويؤكد الباحثون بصورة خاصة على أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط. وهناك حالات نادرة جدا لولادة أطفال من الجنسين. ويشير العلماء في المقال، إلى أن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.





ومن جانب آخر أجرى علماء جامعة فيرمونت، تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ وخاصة في مجال التفكير والذاكرة.





ويشيرون إلى أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82% والإصابة بالجلطة الدماغية.





ويفسر الأطباء السبب، بكون جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيف، لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواصلون معهم.





