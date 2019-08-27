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محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرر صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وفدًا من برشلونة سيغادر اليوم إلى باريس، لتقديم العرض الأخير للبارسا في الميركاتو بشأن نيمار.


ويتكون وفد النادي الكتالوني من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي.


وسبق أن قدم برشلونة عرضًا في الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونًا.


وأشار الصحيفة إلى أن العرض الجديد لبرشلونة سيكون على شاكلة الصيغة الأخيرة التي تم عرضها على سان جيرمان لضم نيمار.


وأوضحت أن المفاوضات قد تضمن إدراج بطاقة الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي فقد حصانته في "كامب نو" وأصبح متاحًا في الميركاتو، بسبب كثرة إصاباته وعدم انضباطه.


وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن مسؤولي برشلونة لا يسافرون إلى باريس بتفاؤل مفرط بشأن حسم الصفقة، كما لا يزالون ينتظرون تحدث نيمار بشكل علني عن رغبته في العودة إلى "كامب نو".




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