إليسا, تعلن, إنضمامها, لمسلسل, اسباني, La, Casa, de, papel,

أعلنت المطربة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa De Papel 4 ” .

وجاء ذلك بعد إرسال شركة ” نتفليكس ” هدية إلى إليسا وهي عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة يحمل اسم ” بيروت ” .وكتب على الهدية : ” في شئ انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاكي مصدومة .. بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد واحدة لملكة الإحساس ، أو صار فينا نقلك بيروت” .لتعلق إليسا بأنها جاهزة للإنضمام لأفراد العصابة تحت قيادة ” البروفيسور ” .. وكتبت قائلة : ” أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرا نتفليكس ” .وكتبت رسالة لإحدى بطلات المسلسل والتي تدعى ” نيروبي ” وقالت لها : ” آتون لإنقاذك كل الحب .. بيروت ” .