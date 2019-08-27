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إليسا تعلن إنضمامها لمسلسل اسباني La Casa de papel



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت المطربة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa De Papel 4 ” .

وجاء ذلك بعد إرسال شركة ” نتفليكس ” هدية إلى إليسا وهي عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة يحمل اسم ” بيروت ” .

 وكتب على الهدية : ” في شئ انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاكي مصدومة .. بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد واحدة لملكة الإحساس ، أو صار فينا نقلك بيروت” .


لتعلق إليسا بأنها جاهزة للإنضمام لأفراد العصابة تحت قيادة ” البروفيسور ” .. وكتبت قائلة : ” أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرا نتفليكس ” .


وكتبت رسالة لإحدى بطلات المسلسل والتي تدعى ” نيروبي ” وقالت لها : ” آتون لإنقاذك كل الحب .. بيروت ” .




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