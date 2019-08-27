نبيذ, ذهبي, خفيف, بمذاقات, صيفية,

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مجموعة Fruit Water من نصف كمية السكر ونصف السعرات الحرارية تعرض مجموعة جديدة ومنعشة...
قبل أسبوع أُلزم مشغّل بأن يعوّض موظفًا بمبلغ أكثر من ربع مليون شاقل بسبب عدم دفعه...
Yves Rocher, ماركة التجميل والعناية النباتية الفرنسية, تطرح مجموعة العناية Anti- Age Global...
"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة ...
ماركة مجوهرات PDPAOLA تدللكنّ بهدية عبارة عن حقيبة على كل شروة فوق 299 شيكل. العرض قائم...
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أقيم يوم الثلاثاء(6.8.2019) ، حفل افتتاح استاد شفاعمرو الرياضي في حي ظهر الكنيس في...
بعد مرور سنة فقط من افتتاح الشبكة في إسرائيل تفتتح MINISO الحانوت الـ 11 للماركة في BIG...
بمشاركة واسعة وحضور غفير, افتتحت شركة التصميمات والادوات الاستهلاكية mimiso فرعها...