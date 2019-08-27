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نبيذ ذهبي خفيف بمذاقات صيفية



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معصرة نبيذ بركان تطرح:

نبيذ چڤرتسترمينر من مجموعة الجودة Special Reserve 

التحدي الكبير لنبيذ هو الاختيار لكل نوع عنب أفضل منطقة لتربيته. البحث المتواصل لحل التحدي أنتج مجموعة Special Reserve مجموعة الجودة من معاصر بركان.


لون النبيذ قش ذهبي فاتح. شذا خاص يفوح برائحة سلطة فواكه صيفية مشمش وخوخ ناضجة, لمسات ماء ورد وأزهار في الفم. النبيذ نصف جاف, متوسط وخفيف مع حلاوة ناعمة بقيت في نهاية التخمر, مذاق فواكه شهوانية, لمسات برتقال صيني وعسل ممزوجة برائحة إزهار الورد وقشور برتقال مع حموضة متوازنة.السعر: 75 ش.


متوفر في حوانيت النبيذ وأماكن التسويق المختصة في أنحاء البلاد.






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