مدرسة, الامل, التصراوية, للرقص, المعاصر, في, ورشات, مكثفة, بالمانيا,

تعمل مدرسة الامل للرقص المعاصر في الناصرة دائما على توسيع نطاق برامجها وبذلك تقوم بتواصل دائم مع مدرسة الرقص DanceWorks-Berlin في المانيا وهي مدرسة تقوم بتأهيل راقصين محترفين، ومن الجدير بالذكر بأن الراقصة اسيل قبطي من فرقة الامل تختتم هذه السنة مسارها الاكاديمي في هذه المدرسة وستبدأ عملها المهني كراقصة محترفة.

ومؤخرا شارك 27 راقص وراقصة من مدرسة الامل في ورشات مكثفة في تلك المدرسة في المانيا، وامتدت الورشات لمدة أسبوعين (7.8.2019-19.8.2019).تضمنت الورشات انواع رقص متعددة منها الباليه الكلاسيكي مع الاستاذ Miguel Cartagena، الرقص المعاصر مع المعلمة Esther Cowens، الرقص الحديث والارتجال مع الاساتذة Davide di Pretoro، Dominik Feistmantl، Nadine Freisleben و Giuliana Corsi Kolling.