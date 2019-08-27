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انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستنخفض اسعار المحروقات في اسرائيل .



وقال مسؤولو الطاقة في اسرائيل ان انخفاض قيمة الدولار وهبوط أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض كبير بنحو 20 اغورة للتر الواحد من البنزين .


ومن المتوقع أن يصبح سعر لتر البنزين 6.06 شيكل ،بدل 6.27 شيكل.




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