عصير, ليمون, وتفاح,

مجموعة خلطات Fruit Water من بيت يفؤرة تشمل مذاقي خلطات منعشة: خلطة ليمون نعناع وخلطة تفاح ليمونچراس.متوفرة بزجاجات 1.5 لتر و 0.5 لتر.

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