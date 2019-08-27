تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-08-27 10:21:03 الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب |  2019-08-27 10:18:50 روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن |  2019-08-27 10:13:33 تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء |  2019-08-27 10:10:52 العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان |  2019-08-27 09:32:58 الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو |  2019-08-27 09:29:30 أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء |  2019-08-27 09:15:33 امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله |  2019-08-27 09:06:02 الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا |  2019-08-27 07:28:52 بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها |  2019-08-27 07:26:01 إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية |  2019-08-27 06:21:14 رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية |  2019-08-27 06:19:23 "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عصير ليمون وتفاح



  |     |   اضافة تعليق



مجموعة Fruit Water من نصف كمية السكر ونصف السعرات الحرارية تعرض مجموعة جديدة ومنعشة للصيف:



مجموعة خلطات Fruit Water من بيت يفؤرة تشمل مذاقي خلطات منعشة: خلطة ليمون نعناع وخلطة تفاح ليمونچراس.


متوفرة بزجاجات 1.5 لتر و 0.5 لتر.




كلمات متعلقة

عصير, ليمون, وتفاح,

تابعونــا

احذروا… الطريقة التي تسقط الكثير من المشغلّين احذروا… الطريقة التي تسقط الكثير من المشغلّين 2019-08-27 | 10:07:56

قبل أسبوع أُلزم مشغّل بأن يعوّض موظفًا بمبلغ أكثر من ربع مليون شاقل بسبب عدم دفعه...

مجموعة نباتية لمكافحة شيخوخة البشرة مجموعة نباتية لمكافحة شيخوخة البشرة 2019-08-20 | 17:23:23

Yves Rocher, ماركة التجميل والعناية النباتية الفرنسية, تطرح مجموعة العناية Anti- Age Global...

شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة RVL شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة RVL 2019-08-18 | 14:23:31

"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة ...

PDPAOLA تدللكنّ بهدية PDPAOLA تدللكنّ بهدية 2019-08-18 | 12:50:14

ماركة مجوهرات PDPAOLA تدللكنّ بهدية عبارة عن حقيبة على كل شروة فوق 299 شيكل. العرض قائم...

بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس ؟؟؟ .. اطباءنا بساعدوك ... بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس ؟؟؟ .. اطباءنا بساعدوك ... 2019-08-15 | 10:54:57

بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس .. اطباءنا بساعدوك ... عندك صعوبة بالنوم...

افتتاح استاد رياضي في شفاعمرو بتكلفة إجمالية حوالي 9.5 شيكل افتتاح استاد رياضي في شفاعمرو بتكلفة إجمالية حوالي 9.5 شيكل 2019-08-13 | 14:50:34

أقيم يوم الثلاثاء(6.8.2019) ، حفل افتتاح استاد شفاعمرو الرياضي في حي ظهر الكنيس في...

عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة 2019-08-08 | 10:44:03

بعد مرور سنة فقط من افتتاح الشبكة في إسرائيل تفتتح MINISO الحانوت الـ 11 للماركة في BIG...

افتتاح فرع جديد لشبكة miniso اليابانية في الناصرة افتتاح فرع جديد لشبكة miniso اليابانية في الناصرة 2019-08-06 | 21:04:18

بمشاركة واسعة وحضور غفير, افتتحت شركة التصميمات والادوات الاستهلاكية mimiso فرعها...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-08-01 | 14:18:29

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق كلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية البطريرك ثيوفيلوس الثالث بيت لحم وسط غياب جماهيري استقبال الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة فتاة اداريا اعتقال الناصرة استشهاد شهيدة نيتها تنفيذ عملية طعن اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققراهبة محلية جديدة دير الكرمل مدينة حيفا وديع ابو نصار شروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com