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معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان)



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عقدت راية الصلح بين عائلة آل سكران وعائلة آل داهود (كيوان) في معاوية، بحضور العشرات من وجهاء القرية وابناء البلد الواحد.



هذا وقد تشكلت لجنة الصلح من اهل الخير وشباب قرية معاوية، التي ضمت الشيخ أنور حريري، الأستاذ حسين محاميد، الشيخ سعيد نهيا، الشيخ أيمن سكران، عبد الله كيوان، عبده كمال محاميد الذين عملوا جاهدين من اجل اتمام مراسيم الصلح.
 وقد استقبل الشيخ سعيد نهيا العائلتين في بيته والوفود مُرحبا بهم ومؤكدا أن اهالي هذه القرية الطيبة هم أبناء بيت واحد، سائلا الله أن يديم المحبة بين أبناء هذه القرية، ومهنئاً العائلتين والحضور بهذه الخطوة المباركة.

تصوير:يولاند للانتاج الفنّي




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