اعتقال, 3, مشتبهين, من, القدس, وبيت, لحم, بالتنكيل, بشخص, من, ذوي, الاحتياجات, الخاصة,

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : "التحقيق في قضية اساءة المعاملة والتنكيل بحق شخص من ذوي الاحتيجات الخاصة في شوبرسال في غوش عتصيون، قرابة الساعة 11:00 من صباح هذا اليوم ، سيحال المشتبهون الثلاثة الى محكمة الصلح في القدس الذين تم توقيفهم يوم امس وفق الشبهات ارتكاب مخالفات سوء المعاملة والتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في شوبر سال غوش عتصيون اثنين من المشتبه من بيت لحم وشرقي القدس اما المشتبه الثالث فهو من بلدة إفرات حيث تم توقيفه خلال مساء امس" .

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