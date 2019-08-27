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الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدم الاعلامي يارون لندن صباح اليوم الثلاثاء اعتذاره رسميا بعد ان كان أساء للعرب بتصريحات قالها خلال برنامج تلفزيوني امس الاثنين .



وكانت إذاعة كان  أمهلت  الصحفي يارون لوندون حتى اليوم لتقديم اعتذار على ما قاله أمس من ان العرب قتلة، يقتلون أنفسهم أيضا، وان هذه هي ثقافتهم، إضافة الى عبارات أخرى مسيئة للعرب. 


وكان  النائب عن القائمة المشتركة عوفير كاسيف دعا الى تنحية الصحفي لوندون بعد تصريحاته المسيئة.


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