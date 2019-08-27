روحاني:, إذا, لم, ترفع, العقوبات, عن, إيران, فلن, يتغير, الوضع, الراهن,

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كشفت وسائل اعلام لبنانية أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تولى، بعد اتصالات...
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بسماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا...
اكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، دعم بلاده الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن...
حذرت روسيا من خطورة الهجمات التي تشنها إسرائيل في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد...
ا أكدت مصادر لوكالة " RT" الروسية أن حركة حماس طلبت من القاهرة التدخل لوقف عدوان...
أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية والحملة الوطنية الفلسطينية لتسمية كوكب ونجم...
ضمن الانتهاكات للبروتوكول الملكي والمواقف المحرجة التي قام بها الرئيس الأمريكي...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى إلى...
قال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع ان الوكالة تعاني من عجز مالي يتخطى 150...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه "قد يتم الكشف عن خطة السلام قبل الانتخابات...